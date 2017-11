Seht euch hier die erste Stunde von Skyrim auf der Switch an

85 SHARES Facebook Twitter Google

Na, habt ihr euch schon Skyrim für die Switch geholt? Seit wenigen Tagen ist das Rollenspiel ja für die Nintendo-Konsole erhältlich und zahlreiche Videos zum Spiel landen mittlerweile im Netz.

Im nachfolgenden Clip seht ihr beispielsweise die erste Stunde im Spiel. Hier handelt es sich um Direct-Feed-Material. Das heißt, dass ihr hier ungeschönt sehen könnt, was die Switch-Version von Skyrim zu bieten hat.

Wenn ihr euch also von den Qualitäten der Switch-Version überzeugen wollt, dann solltet ihr euch den Clip ansehen. Here you go:

Das denken wir:

Skyrim sieht auch auf der Switch ziemlich gut aus. Da haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet.