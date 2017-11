Seht euch hier einen ziemlich coolen Mini-Zeichentrickfilm zu Assassin’s Creed Origins an

Na, wie gefällt euch Assassin’s Creed Origins? Wie es aussieht, hat Ubisoft mit dem neuesten Teil der Reihe die richtige Richtung eingeschlagen. Das Spiel kommt bei der Community auf jeden Fall gut an. Und fĂĽr alle, die nicht genug von Assassin’s Creed bekommen können, habe ich nun einen kurzen – aber sehr sehenswerten – Clip.

Und zwar veröffentlichte Ubisoft und Paperbox Creations einen ziemlich coolen Mini-Zeichentrickfilm, der das Totengericht zeigt (eine Vorstellung in der Mythologie des Alten Ägypten): Hier wurde das Herz des Toten auf eine Waage gelegt und gegen die Feder der Maat aufgewogen.

Wenn eine Person ein gutes, tugendhaftes Leben fĂĽhrte, dann wĂĽrde das Herz weniger wiegen als die Feder. Wog das Herz des Toten schwerer, dann fraĂź es die Verschlingerin und der Tote starb einen zweiten, endgĂĽltigen Tod.

Hier das Video:

Our friends at Ubisoft Hong Kong and Paperbox Creations have created this amazing animated short for Assassin's Creed Origins! pic.twitter.com/UY1s46RXFX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) 8. November 2017