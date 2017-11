So gut sieht Gear.Club Unlimited auf der Switch aus

62 SHARES Facebook Twitter Google

Für die Nintendo Switch gibt es bisher nicht wirklich viele Rennspiele, daher dürfte es Racing-Fans freuen, dass Gear.Club Unlimited bald an den Start geht.

Am 1. Dezember erscheint das Spiel in Europa. Dann dürft ihr mit über 30 Fahrzeugen auf über 200 Strecken in den zwei Spielmodi Derby und Time Trial zeigen, was ihr hinterm Lenkrad so drauf habt.

Und wer sich schon jetzt einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie Gear.Club Unlimited auf der Switch aussieht, der sollte sich nachfolgenden Clip ansehen. Hier werden viele neue Spielszenen gezeigt.

Und wer nicht warten möchte, der kann sich Gear.Club schon jetzt auf das Smartphone holen. Hier für iOS-Geräte und hier für Android.

Das denken wir:

Racing-Fans, die eine Switch besitzen, sollten sich Gear.Club Unlimited auf jeden Fall vormerken.