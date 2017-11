Song of Horror: Dieses Horrorspiel solltet ihr euch vormerken

61 SHARES Facebook Twitter Google

2018 erwartet uns mit Song of Horror von Protocol Games ein sehr vielversprechendes 3rd-Person-Survival-Horror-Game, das von Poe, Lovecraft, Resident Evil und Alone In The Dark inspiriert ist.

In diesem Spiel dreht sich alles um Daniel Noyer, dessen Existenz von einer unheimlichen Macht bedroht wird. Insgesamt wird es aber über 16 spielbare Charaktere geben.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Beschreibung: “Die Geschichte spielt in der Gegenwart. Und Sie werden konfrontiert mit einer unerbittlichen AI, die in der Lage ist Gefahren aller Arten zu erzeugen. Und welche bei jeder Konfrontation meistens tödlich enden. Das Spiel bringt Ihnen den alten Horror von Old-School-Klassikern, kombiniert mit modernen und innovativen Horrortechniken zurück.”

Hört sich doch ganz cool an, oder? Hier könnt ihr euch noch einen neuen Trailer ansehen:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Song of Horror gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen sehr vielversprechend aus. Wir sind gespannt.