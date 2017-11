Star Wars – Neue Trilogie von Rian Johnson bestätigt

Wieder einmal gibt es Neuigkeiten zu Disneys Star-Wars-Plänen. Bisher offiziell bestätigte Projekte sind entweder Teil der Skywalker-Saga oder reine Spin-Off-Filme, die sogenannten “Star Wars Storys”. Das soll sich jedoch nun ändern.

Rian Johnson – der Regisseur von The Last Jedi – soll eine komplett neue Ă„ra in Form einer neuen Trilogie einläuten. Diese Trilogie soll sich grundlegend vom bisher Bekannten unterscheiden. Komplett neue Charaktere und eine Ecke in der Galaxie, die bisher unerforscht blieb.

Obviously I hope you like The Last Jedi. But man now I REALLY hope you like The Last Jedi.

— Rian Johnson (@rianjohnson) November 9, 2017