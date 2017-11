“Stephen Kings Es”: Wenn ihr Angst vor Clowns habt, dann solltet ihr diese Virtual Reality Experience nicht ausprobieren

127 SHARES Facebook Twitter Google

Euch reicht der Horror der Neuverfilmung von “Stephen Kings Es” nicht? Ihr wollt noch mehr? Da hätte ich etwas fĂĽr euch. Zumindest wenn ihr die VR-Brille Samsung Gear besitzt.

FĂĽr das Teil ist nämlich nun die Virtual Reality Experience “Escape from Pennywise VR” erhältlich. Hier die offizielle Beschreibung:

“Holen Sie sich das nächste Kapitel der IT-Virtual-Reality-Erfahrung mit IT: Escape from Pennywise. Gehen Sie in das Neibolt-Haus und wählen Sie eine TĂĽr, um Ihr Schicksal zu bestimmen, wenn Sie Pennywise begegnen. Erleben Sie IT, wie Sie es sich noch nie zuvor vorgestellt haben, in dieser schrecklichen Virtual-Reality-Erfahrung!”

Hier noch ein Trailer:

Das denken wir:

Das ist nichts fĂĽr schwache Nerven.