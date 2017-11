Trüberbrook – Erstes großes Adventure der Bild und Ton Fabrik

68 SHARES Facebook Twitter Google

Tr├╝berbrook ist auf den ersten Blick ein klassisches, konservatives Adventure. Das auf Kickstarter gestartete Projekt gilt als erstes gro├čes Spiel der Bild und Ton Fabrik, die vor allem f├╝r das produzieren des Neo Magazins oder der beiden Talk-Runden Roche & B├Âhmermann, sowie Schulz & B├Âhmermann bekannt ist.

Es gibt zahlreiche Gr├╝nde, warum dieser Titel euer Interesse wecken sollte. Einer der Gr├╝nde sind die hervorragenden Synchronsprecher, die beteiligt sind. Jan B├Âhmermann, Nora Tschirner und der vor allem durch seine Band Tocotronic bekannte S├Ąnger Dirk von Lowtzow sind bereits best├Ątigt. Diese werden nicht nur die deutsche, sondern auch die englische Synchro ├╝bernehmen.

Ein weiterer, viel relevanterer Grund, ist der innovative Ansatz des Projekts. Das Spiel greift nicht auf ├╝bliche Computergrafik zur├╝ck, sondern auf einen kompletten Modellbau. Jeder einzelne Raum, jede Umgebung, wurde von dem Team mit viel Liebe und Detail per Hand gebastelt. Das gibt dem Spiel einen wahnsinnig charmanten Stil.

Der darauf folgende Schritt funktioniert ├Ąhnlich, wie ein klassischer Filmdreh . Mit der richtigen Beleuchtung werden die diversen Areale durch eine Kamera eingefangen. Das Resultat wird 3D-gescannt, wodurch ein 3D-Modell der Umgebung entsteht mit dem weiter gearbeitet werden kann.

Twink Peaks meets Akte-X

Die Story ist angesiedelt in einer deutschen Provinz im Jahre 1967. Der amerikanische Physikstudent Tannhauser gewinnt eine Reise in das gem├╝tliche Dorf Tr├╝berbrook. Mit der Zeit kommt der Physiker dahinter, dass Zufall kaum eine Rolle in seinem Schicksal spielte und er von Anfang an in genau diesem Szenario landen sollte. Die Entwickler hinter Tr├╝berbrook benennen die klassischen Adventures von LucasArts, sowie Serien wie Twink Peaks, True Detective oder Akte-X als die gr├Â├čten Einfl├╝sse. “Heimatfilm meets Sci-Fi”, betitelt der Chefentwickler Florian K├Âhne den wirren Mix. Tr├╝berbrook ist nicht das erste Spiel, das unter seiner F├╝hrung entsteht. Mit den beiden Neo-Magazin-Spielen “J├Ąger der verlorenen Glatze” und “The Secret of Jannis Island” konnte der junge Deutsche bereits Erfahrungen sammeln. Doch das Adventure-Projekt umfasst weit mehr kreative K├Âpfe. Insgesamt arbeiten mehr als 30 Mitarbeiter an dem Spiel

Als Publisher fungiert Head Up Games, die sich in der Vergangenheit mit Spielen wie Limbo, Terraria oder The Binding of Isaac einen Namen gemacht haben. Solltet ihr Interesse haben, das Projekt zu unterst├╝tzen, so findet ihr hier einen Link zur Kickstarter-Seite. Habt ihr jedoch noch Zweifel, dann kann euch vielleicht niemand geringeres als Ron Gilbert – Vater der klassischen Adventures – selbst davon ├╝berzeugen.

Das denken wir:

Wir freuen uns ├╝ber jeden innovativen Ansatz in der Spiele-Branche. Solche Projekte verdienen es, das Licht der Welt zu erblicken.