Wenn Jim Carrey über Depressionen spricht, dann ist das traurig und motivierend zugleich

Wenn ihr an Jim Carrey denkt, welches Bild habt ihr dann vor Augen? Wahrscheinlich eines, in dem der Schauspieler √ľberschw√§nglich lacht. So kennen wir ihn. Die Realit√§t sieht aber etwas anders aus.

In den vergangenen Monaten machte Jim Carrey vor allem mit ungew√∂hnlichen Aussagen Schlagzeilen. Aussagen, die seine und unser aller Existenz in Frage stellen. Aussagen, die nicht so einfach zu deuten sind. Viele Fans fragen sich mittlerweile, ob er einfach nur verr√ľckt sei oder an einer Depression leide. Wahrscheinlich eher zweiteres.

Wenn ihr Jim Carrey im nachfolgenden Clip zuh√∂rt, dann versteht ihr wahrscheinlich besser, in welchem Zustand sich der Schauspieler befindet. Er erz√§hlt etwas √ľber seine Karriere und wie sinnlos das Streben nach Erfolg und Kohle sei und was Depression von Traurigkeit unterscheidet. Und er erkl√§rt, dass er nicht mehr dieser Charakter sein m√∂chte, den er √ľber all die Jahre hinweg geschaffen hat.

Das Ganze ist deprimierend und motivierend zugleich.

Das denken wir:

Jim Carrey hat uns √ľber all die Jahre zum Lachen gebracht. Jetzt k√∂nnte er jemanden gebrauchen, der ihn wieder zum Lachen bringt.