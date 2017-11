Wochenhighlights vom 20.11.17 – 26.11.17

34 SHARES Facebook Twitter Google

21.11.17 Planet of the Apes: Last Frontier (PS4)

Der Entwickler Imaginati gibt mit Planet of the Apes: Last Frontier sein Deb├╝t in der Welt der Entertainment-Software. Das an Telltale erinnernde Werk konzentriert sich stark auf einen cineastischen Ansatz und greift auf die selbe Performance-Capture-Technologie wie die beliebten Kino-Vorlagen zur├╝ck. Das Abenteuer, welches sich zwischen dem zweiten und dem dritten Teil ansiedelt, soll eine Spielzeit von rund drei Stunden bieten und mit seinen vielf├Ąltig gestreuten Entscheidungen – die nach Aussagen der Entwickler alle 15-20 Sekunden auf den Spieler einprasseln – einen hohen Wiederspielwert bieten. Eine Ver├Âffentlichung auf der Xbox One ist ebenfalls geplant, hat jedoch noch keinen Termin.

Preis: 19,99ÔéČ

22.11.17 Animal Crossing: Pocket Camp (iOS, Android)

Animal Crossing: Pocket Camp ist die n├Ąchste gro├če App aus dem Hause Nintendo. Die abgespeckte Version l├Ąsst euch ein Ferienlager nach den eigenen Vorstellungen beschm├╝cken. Die Bewohner m├Âchten vor allem eine Sache: sich wohlf├╝hlen. Das erreicht ihr je nach Charakter unterschiedlich. Meist bestimmt sich der Wert durch passende Dekogegenst├Ąnde. Die typischen Elemente wie Sammeln und Fischen d├╝rfen in einem Animal Crossing nat├╝rlich nicht fehlen. Leider bleibt die Freiheit des Spielers hier jedoch enorm eingeschr├Ąnkt. So k├Ânnt ihr zum Beispiel nur an einer Stelle im Spiel angeln. Das Camp eines Freundes k├Ânnt ihr ebenfalls besuchen, doch bei der Gr├Â├če der Map sollte das nicht allzu viel Abwechslung bieten. Die App wird zwar komplett kostenlos auf dem Markt erscheinen, beinhaltet aber Mikrotransaktionen, die vor allem das Warten auf die Fertigstellung eurer Projekte minimieren sollen.

Zur ├ťberbr├╝ckung von Zeit bietet sich die App sicherlich an, vor allem f├╝r all diejenigen, die auf einen vollwertigen neuen Ableger der Reihe warten.

Preis: Kostenlos

22.11.17 Hidden Agenda (PS4)

Im Jahr 2015 ver├Âffentlichte der Entwickler Super Massive Games sein erstes gro├čes Spiel. Der Horror-Hit Until Dawn griff zwar auf typische Klischees des Genres zur├╝ck, verschn├╝rte diese jedoch in einem sehr stimmigen Gesamtpaket. Zwei Jahre sp├Ąter k├Ânnen sich Spieler weltweit wieder auf ein interaktives, spannendes Abenteuer der Entwickler freuen. Hidden Agenda greift auf Sonys hauseigene PlayLink-Funktion zur├╝ck, die das Smartphone in ein Gamepad wandelt. So k├Ânnen mehrere Spieler im Raum die interaktiven Entscheidungen mitbestimmen. Das Prinzip klingt spannend und der niedrige Preis von 20 Euro wei├č zu verlocken.

Preis: 19,99 ÔéČ

22.11.17 Wissen ist Macht (PS4)

Wissen ist Macht erinnert an die gute alter Zeit, als man noch mit Freunden auf dem Sofa sa├č, um gemeinsam zu zocken. Denkt man an die diversen Party-Spiele, kommt man kaum an Buzz vorbei. Wissen ist Macht erinnert stark an Buzz und andere Genre-Vertreter, bietet jedoch einen entscheidenden Unterschied. Zum Spielen genutzt wird statt Gamepad oder Zusatz-Hardware das Smartphone mit der PlayLink-Funktion. Bis zu vier Spieler k├Ânnen ihren Grips in den unterschiedlichsten Kategorien gegeneinander messen.

Price: 19,99ÔéČ

23.11.17 Worms W.M.D (Switch)

Worms W.M.D bietet die aktuellste Version der Explosions- und Kugelhagelfete. Nach dem kurzen Ausrei├čer in Richtung 3-D, bieten die j├╝ngsten Ableger wieder die altbew├Ąhrte 2D-Grafik, die zwar nicht wahnsinnig beeindruckend ist, aber doch in den ein oder anderen Bildern zu gefallen wei├č. Zwar erschien der Titel bereits vor einem Jahr f├╝r die Playstation 4 und die Xbox One, doch mit den beliebten W├╝rmern auch die M├Âglichkeit zu haben, im Handheld-Modus zu spielen, sollte der gro├če Pluspunkt der Switch-Version sein.

Preis: (noch nicht bekannt)