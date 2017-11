Wolfenstein 2: The New Colossus – Termine für DLCs bekannt

69 SHARES Facebook Twitter Google

Na, habt ihr Wolfenstein 2: The New Colossus schon durch? Dann wartet ihr mit Sicherheit schon auf DLC-Nachschub – und da habe ich eine gute Nachricht für euch: Machine Games hat die Termine für die drei Erweiterungen „Freedom Chronicles“ verkündet.

Diese können einzeln erworben werden, aber auch im Season Pass als Komplettpaket. Sie umfassen über neun Stunden Spielzeit und versetzen den Spieler in die Rollen dreier Helden.

Am 14. Dezember erscheint die erste Erweiterung “The Adventures of Gunslinger Joe”. Hier wird der Held Stallion von den Ruinen Chicagos in die Weiten des Weltalls geschickt. Der zweite DLC “The Diaries of Agent Silent Death” geht dann am 30. Januar 2018 an den Start. In der Rolle von Jessica Valiant muss man hier Regime-Bunker in Kalifornien infiltrieren. Im März 2018 erscheint die letzte Erweiterung “Deeds of Captain Wilkins”. In der Rolle von Captain Gerald Wilkins geht es hier nach Alaska reisen, um die Operation Black Sun zu stoppen.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Wolfenstein 2: The New Colossus gibt, informieren wir euch natürlich umgehend.

Das denken wir:

Juhu, Nachschub für Wolfenstein 2. Machine Games hat mit dem Spiel bisher alles richtig gemacht.