Xenoblade Chronicles 2: Seht euch hier die neuesten Szenen aus dem Spiel an

Kürzlich veröffentlichte Nintendo massenweise neue Szenen aus Xenoblade Chronicles 2. Nintendo widmete dem Spiel eine komplette Direct-Ausgabe. Diese findet ihr unter diesen Zeilen.

Im Clip werdet ihr mit der von Titanen bewohnte Welt namens Alrest vertraut gemacht. Abgesehen davon wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der euch die Charaktere des Spiels vorstellt. Wer sich also schon jetzt auf den Release am 1. Dezember vorbereiten möchte, der sollte sich die Videos nicht entgehen lassen.

Darüber hinaus wurde auch eine Coop mit Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Ab heute gibt es ein kostenloses Update für Zelda. Dieses beinhaltet eine Nebenmission, in der ihr euch die Klamotten von Rex – das ist der Protagonist in Xenoblade Chronicles 2 – verdienen könnt. Diese sehen so aus:

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, ob Xenoblade Chronicles 2 die hohen Erwartungen erfĂĽllen kann.