A Way Out: Lernt Vincent und Leo kennen – bevor ihr aus dem Knast ausbrecht

A Way Out ist eines der vielversprechendsten Koop-Spiele der nächsten Monate. Hier erlebt ihr zusammen mit einem Kumpel – etweder im Splitscreen oder online – ein filmreifes Abenteuer. Das versprechen zumindest die Entwickler.

Die Spieler übernehmen die Rolle von Vincent und Leo, die in einem Gefängnis einsitzen. Zusammen muss man aus dem Knast ausbrechen. Beide Spieler erleben die gleiche Geschichte, aber aus verschiedenen Blickwinkeln. Beispielsweise kann es sein, dass ein Spieler gerade in einer Zwischensequenz steckt, während das Spiel für den anderen Spieler normal weiterläuft.

Kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur neue Spielszenen zeigt, sondern in dem wir auch Vincent und Leo besser kennenlernen. Hier könnt ihr euch den Clip ansehen:

Übrigens: A Way Out erscheint am 23. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Besonders cool: Die Entwickler haben eine Friends Pass Free Trial angekündigt. Das heißt: Nur ein Spieler muss sich A Way Out kaufen. Euer Kumpel kann dann das komplette Spiel kostenlos zocken. Coole Sache, oder?

Das denken wir:

Das wird so cool. Wenigstens wissen wir jetzt, wann das Spiel erscheint.