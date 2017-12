“Alien: Special Order”: Dieser intensive Fan-Film wurde mit dem Source Filmmaker erstellt

82 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich bin ich auf einen ziemlich genialen “Alien”-Fan-Film gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Film mit dem Titel “Alien: Special Order” wurde von Louis Thomann mithilfe des Source Filmmakers erstellt.

Das Ganze hat zwei Jahre gedauert. Die Arbeit hat sich aber gelohnt, denn hier erwartet euch Alien-Feeling at its best: Horror, Spannung, Blut – alles dabei.

Es ist wirklich faszinierend zu sehen, was Fans mittlerweile so hinbekommen. Aber überzeugt euch am besten selbst. Es lohnt sich!

Das denken wir:

Ein toller Film. Mehr davon.