Anscheinend kann man Super Mario Odyssey durchspielen, ohne zu springen

Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man Super Mario Odyssey durchzocken kann, ohne zu springen? Vermutlich nicht. Die Antwort gibt es aber trotzdem. Und zwar in Videoform vom YouTuber Gamechamp3000.

Er hat es ausprobiert und zeigt, dass es geht. Sozusagen. Es kommt darauf an, was man als Sprung bezeichnet. Laut Gamechamp3000 zählt es nach den Gesetzen des Universums beispielsweise nicht als Sprung, wenn ein Frosch seine Muskeln zusammenzieht, um ja, um zu springen… Somit ist es erlaubt, dass er sich im Spiel in Froschform fortbewegt.

Wie auch immer. Das Video ist sehr unterhaltsam. Here you go:

Das denken wir:

Ok, jetzt wissen wir das auch.