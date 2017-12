Anscheinend wurde der Release-Termin von Red Dead Redemption 2 geleakt

Es sieht so aus, als müssten wir nicht mehr so lange auf den Release von Red Dead Redemption 2 warten. Ein Leak deutet darauf hin, dass wir das Spiel schon ab Juni zocken können.

Der Leak stammt vom selben dänischen Händler, der auch schon den Release-Termin von Grand Theft Auto V für die PlayStation 4 und Xbox One durchsickern ließ. Der Händler ist dafür bekannt, sensible Infos etwas zu früh zu veröffentlichen.

Folgendes Bild der Händlerseite zeigt die Produktseite von Red Dead Redemption 2 und dort findet man unter anderem auch einen Release-Termin: den 8. Juni 2018. Ob der Release stimmt, wissen wir nicht, aber eine offizielle Ankündigung lässt sicherlich nicht mehr lange auf sich warten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Who remembers this Danish Retailer who revealed the #GTAV (PS4/XB1) Release date months before its announcement?

They've now listed Red Dead Redemption II to release on June 8th 2018.

📷 @therealjackster pic.twitter.com/UdifiFg5cS

— Red Dead News (@RDonlineNews) 28. Dezember 2017