Arms: Das neueste Update bringt Dr. Coyle ins Spiel

Kürzlich wurde ein neues Update für den Switch-Prügler Arms veröffentlicht, der das Spiel auf Version 5.0 hieft. Dieses Update bringt den neuen Fighter Dr. Coyle ins Spiel.

Und um den Release gebührend zu feiern, wurde natürlich auch gleich ein Trailer veröffentlicht, der Dr. Coyle in Aktion zeigt. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

Bei Dr. Coyle handelt es sich um eine verrĂĽckte Wissenschaftlerin, die Arms Laboratories leitet. Hier die offizielle Beschreibung:

“She’s the director of ARMS Laboratories, and a certified genius. Fascinated with ARMS since she was a young girl, Dr. Coyle decided early on to devote her entire life to ARMS research. Her plans for this research are not necessarily nefarious… She simply wants to be the most powerful ARMS fighter of all time…even if that means subjecting herself to her own experiments. But all her pain and hard work will be worth it if she wins the ARMS Grand Prix! “

Das denken wir:

Nintendo hält an Arms fest und bringt immer wieder neue Updates. Coole Sache.