Bad Boys 3 sieht cool aus, aber warum ist Martin Lawrence so blau? Hier ist der neue Trailer zu “Bright”

138 SHARES Facebook Twitter Google

Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über die unfassbar teure Netflix-Produktion (100 Millionen Dollar!!”) “Bright” berichtet. Mittlerweile ist aber ein neuer Trailer erschienen, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Im Clip bekommen wir einige neue Szenen aus der AAA-Produktion mit Will Smith in der Hauptrolle zu sehen. In Bright erwartet uns jede Menge Action, Fantasy aber auch sehr viel Witz – eine tolle Kombination.

“Bright” spielt in einer alternativen Gegenwart, in der Monster und Feen zum Alltag gehören. Will Smith übernimmt die Rolle des Polizisten Ward. Auf einer routinemäßigen Patrouille stehen Ward und sein Kollege Jakoby (Joel Edgerton) einer dunklen Macht gegenüber, die ihre Welt verändern wird.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

“Bright” geht am 22. Dezember exklusiv auf Netflix an den Start.

Das denken wir:

Die bisherigen Szenen waren schon mal mega unterhaltsam. Wir freuen uns auf den fertigen Film. Großes Kino – im Stream.