“Batman Ninja”: Dieser Anime schickt Batman als Samurai in die Vergangenheit – und das ist ziemlich cool

Der Anime “Batman Ninja” wurde auf der diesjährigen New York Comic Con angekĂĽndigt und Fans können es kaum erwarten, bis der Film erhältlich ist – und das aus gutem Grund, denn der erste Trailer macht richtig Laune.

Darum geht es: Batman wird irgendwie mit Joker, Harley Quinn und Co. in die Vergangenheit nach Japan verfrachtet. Und dort muss er wie üblich die Pläne des verrückten Clowns durchkreuzen.

Das Ganze hört sich erst mal nicht sonderlich spannend an, sieht aber ziemlich cool aus. Der Anime-Style passt auf jeden Fall zu Batman. Im ersten Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, sehen wir unter anderem Batman in einer coolen Samurai-RĂĽstung und natĂĽrlich auch Joker. “Ein Held kann alles tun auĂźer zu töten”, sagt der Bösewicht. Der kriminelle Clown sieht in “Batman Ninja” so wahnsinnig und unheimlich aus wie immer. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Batman kommt auch als Samurai ziemlich cool.