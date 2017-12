Bitcoin wird auf Steam nicht mehr unterstützt

48 SHARES Facebook Twitter Google

Steam hat k├╝rzlich verk├╝ndet, dass die Kryptow├Ąhrung Bitcoin in Zukunft auf der hauseigenen Vertriebsplattform nicht mehr als Zahlungsmethode unterst├╝tzt wird. Als Gr├╝nde werden erheblichen Wertschwankungen und die hohen Geb├╝hren genannt.

Hier die offizielle Mitteilung:

“Ab heute wird die Zahlungsmethode Bitcoin aufgrund von hohen Geb├╝hren sowie erheblichen Wertschwankungen nicht mehr auf unserer Plattform angeboten.

In den letzten Monaten haben wir festgestellt, dass der Wert von Bitcoin immer unbest├Ąndiger wurde, und die Geb├╝hren f├╝r Transaktionsverl├Ąufe im Bitcoin-Netzwerk enorm angestiegen sind. Unter anderem sind die Transaktionsgeb├╝hren, die den Kunden vom Bitcoin-Netzwerk auferlegt werden, dieses Jahr sprunghaft angestiegen und haben mit fast 20 US-Dollar pro Transaktion letzte Woche ihren H├Âhepunkt erreicht. Im Vergleich dazu betrug diese Geb├╝hr bei der Einf├╝hrung von Bitcoin auf Steam nur 0,20 US-Dollar. Leider kann Valve diese Geb├╝hren nicht beeinflussen und Spieleink├Ąufe mit Bitcoin sind dadurch mit hohen Preisen verbunden. Die hohen Transaktionsgeb├╝hren verursachen noch gr├Â├čere Probleme, wenn der Wert von Bitcoin selbst dramatisch abf├Ąllt.

Der Wert von Bitcoin unterlag zwar schon immer Schwankungen, aber das Ma├č hat in den letzten Monaten extrem zugenommen und innerhalb von ein paar Tagen mehr als 25% an Wert verloren. Dadurch entstand ein Problem f├╝r Kunden, die Spiele mit Bitcoin einkaufen m├Âchten. Beim Zahlungsabschluss auf Steam ├╝berweist der Kunde eine gewisse Summe an Bitcoin f├╝r die Kosten des Spiels, sowie einen zus├Ątzlichen Betrag an Bitcoin, um die Transaktionsgeb├╝hr, die vom Bitcoin-Netzwerk auferlegt wird, zu begleichen. Der Bitcoin-Wert wird nur f├╝r eine kurze Zeit garantiert und falls die Transaktion nicht zeitgerecht abgeschlossen wurde, kann sich der ben├Âtigte Betrag f├╝r die Bezahlung ├Ąndern. Dieser Betrag ist in der letzten Zeit erheblich angestiegen bis zu einem Punkt wo die Diskrepanz enorm war.

Die g├Ąngige L├Âsung hierf├╝r ist, entweder die urspr├╝ngliche Zahlung an den Benutzer zur├╝ckzuerstatten oder den Benutzer aufzufordern, den ausstehenden Betrag hinzuzuf├╝gen. In beiden F├Ąllen wird der Benutzer erneut mit der Bitcoin-Netzwerktransaktionsgeb├╝hr belastet. In diesem Jahr haben wir jetzt ├Âfters festgestellt, dass bei immer mehr Kunden dieses Problem auftritt. Da die Transaktionsgeb├╝hr derzeit so hoch ist, ist es nicht m├Âglich, den Betrag zu erstatten oder den noch ausstehenden Betrag vom Kunden einzufordern (was wiederum das Risiko einer Unterzahlung birgt, je nachdem, wie sehr sich der Wert von Bitcoin ├Ąndert w├Ąhrend das Bitcoin-Netzwerk die zus├Ątzliche Zahlung bearbeitet).

Leider ist es momentan nicht tragbar, Bitcoin als Zahlungsoption zu unterst├╝tzen. Wir werden eventuell zu einem sp├Ąteren Zeitpunkt diese Zahlungsmethode erneut bewerten, um herauszufinden, ob es f├╝r uns und f├╝r die Steam-Community Sinn macht, Bitcoin als Zahlungsmethode anzubieten.

Wir werden weiterhin daran arbeiten, ausstehende Probleme f├╝r Kunden zu l├Âsen, die von bestehenden Unterzahlungen oder Transaktionsgeb├╝hren betroffen sind.

— Ihr Steam-Team”

Wer die Entwicklung von Bitcoin in den vergangenen Monaten verfolgt hat, der wei├č, dass die Wertsteigerung der Kryptow├Ąhrung krasse Ausma├če angenommen hat. Wie sich das Ganze entwickelt, l├Ąsst sich aktuell nicht sagen, aber fest steht: Bitcoin kommt langsam bei der breiten Masse an und ein Ende dieses Bull Runs ist nicht abzusehen.

Das denken wir:

Ok, das ist schade. irgendwie.