Blizzard arbeitet gerade an einem neuen Ego-Shooter

51 SHARES Facebook Twitter Google

Wie es scheint, arbeitet Blizzard aktuell an einem neuen Ego-Shooter, der noch nicht angekündigt wurde. Das geht aus einer Job-Beschreibung auf der offiziellen Seite hervor.

Hier der Eintrag:

“Blizzard Entertainment is looking for a talented gameplay engineer to help create vehicles and build vehicle handling features in a robust first-person engine for an unannounced project. The ideal candidate has proven experience in vehicle handling, with exposure to other game systems like physics, animation, and cameras. They must have outstanding people skills and a longstanding passion for playing games across multiple genres and platforms.”

Jetzt wissen wir: In diesem Shooter wird es Fahrzeuge geben. Mehr nicht. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich dieser Shooter von Overwatch abhebt. Vielleicht handelt es sich ja sogar um einen Nachfolger? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Ok, jetzt sind wir aber mal gespannt. Vielleicht dürfen wir uns ja bald über einen Overwatch-Nachfolger freuen. Eine komplett neue Marke wäre aber auch cool.