Conan Exiles geht im Mai an den Start (Trailer)

Ihr steht auf MMOs und das Conan-Universum ist genau euer Ding? Dann solltet ihr euch mal Conan Exiles etwas genauer ansehen. Funcom und Deep Silver haben kĂĽrzlich den offiziellen Release-Termin verkĂĽndet: So soll das Spiel am 8. Mai 2018 fĂĽr PC, Xbox One und PS4 an den Start gehen.

Das Spiel enthält eine Landkarte der Spielwelt und ein besonderes Schwert als Ingame-Bonus. Das Ganze kostet 49,99 Euro. DarĂĽber hinaus wurde auch eine Collector’s Edition von Conan Exiles vorgestellt. Diese beinhaltet eine Figur, einen Comic, einen digitalen Comic, ein Artbook, eine Weltkarte und ein digitales Regelbuch. Der Preis beträgt hier 79,99 Euro.

Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Wer auf MMOs steht, der sollte Conan Exiles unbedingt ausprobieren.