Contra 2028 ist ein kostenloser Third-Person Shooter – mit Elementen aus Vanquish

Contra 2028 ist ein ziemlich interessantes Projekt. Hier handelt es sich um einen kostenlosen Third-Person-Shooter, der auf der Unreal Engine 4 basiert und Elemente aus Contra und Vanquish kombiniert.

Acht Studenten hatten die Aufgabe, in nur acht Wochen eine Neuauflage eines NES-Spiels zu entwerfen. Das Ergebnis ist Contra 2028.

In Contra 2028 könnt ihr unter anderem die Zeit in der Luft verlangsamen und über den Boden rutschen (ähnlich wie in Vanquish).

Downloaden könnt ihr euch das Spiel kostenlos auf der offiziellen Webseite.

Und hier noch ein Video, das Contra 2028 in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Ziemlich cool – für eienn kostenlosen Shooter.