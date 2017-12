Da arbeitet gerade jemand an einem Open-World-Spiel im Stile von GTA – und das sieht ziemlich cool aus

Kürzlich bin ich auf ein Spiel namens AQP gestoßen und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Der Grund: Als Vorbild dienen dem Entwickler Jhosep Chevarria Capacoila Spiele wie GTA und Red Dead Redemption.

Und da das Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 beruht, sieht das Game dementsprechend gut aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen. Und nicht vergessen: Hier handelt es sich um ein Indie-Spiel.

Kürzlich veröffentlichte Jhoseph zwei weitere Clips aus dem Spiel. Diese zeigen unter anderem eine malerische Küstenstadt und eine Strandumgebung, die euch in AQP erwartet. Here you go:

Wer das Spiel unterstützen möchte, der kann das übrigens über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo. Hier der Link zur Seite.

Das denken wir:

AQP wird es zwar schwer haben, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können, aber das bisherige Material sieht wirklich vielversprechend aus.