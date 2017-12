Das sind die Top 5 Filme von Hideo Kojima 2017

Videospiel-Mastermind und Vater der “Metal Gear”-Reihe Hideo Kojima hat kürzlich über Twitter seine Top 5 Filme dieses Jahres verraten. Insgesamt hat er 150 Streifen gesehen.

Das sind seine Top 5 Filme:

Hier noch der Tweet von Hideo Kojima:

Here's my top 5 films released in 2017. (out of 150 films I saw this year)

1st: PATERSON

2nd: MA'ROSA

3rd: LOGAN

4th: SHAPE OF WATER

5th: BLADE RUNNER 2049 pic.twitter.com/f1CjlZmSIU

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 21. Dezember 2017