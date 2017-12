“Day of the Dead: Bloodline” – Die Untoten kehren zurück

73 SHARES Facebook Twitter Google

“Day of the Dead: Bloodline” heißt die neueste Wiederbelebung von George A. Romeros Klassiker, der hierzulande beschlagnahmt wurde. Der Heimkino-Start erfolgt am 25. Januar 2018. Und wer schon jetzt wissen möchte, was der Film zu bieten hat, der sollte sich den nachfolgenden Trailer ansehen.

In “Day of the Dead: Bloodline” dreht sich alles um eine kleine Gruppe von Menschen, die sich in einer postapokalyptischen Welt in einen Bunker retten konnten. Dort forschen sie nach einem Heilmittel gegen die Zombies.

Die ehemalige Medizinstudentin Zoe (Sophie Skelton) bringt die Gruppe mit ihrem Forschungsobjekt Max (Johnathon Schaech) jedoch in Gefahr. Der Halb-Zombie bricht aus und hinterlässt eine blutige Spur.

Das denken wir:

Der Trailer ist ziemlich heftig. Wir sind schon gespannt, ob der Film mit dem Klassiker mithalten kann.