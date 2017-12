Den Klassiker Super Mario Land 2 gibt es jetzt auch in Farbe

Vor 25 Jahren erschien Super Mario Land 2 – und Fans spielen es noch heute. Leider ist die Optik mittlerweile etwas angestaubt. Und darum hat der Modder Toruzz das Spiel überarbeitet.

Er hat eine ROM rstellt, die es rmöglicht, Super Mario Land 2 in Farbe zu spielen und das sieht richtig super aus.

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins ist die Fortsetzung von Super Mario Land. In Japan erschien das Spiel am 21. Oktober 1992. Ende 1992 kam es in Nordamerika, im Januar 1993 in Europa in den Handel.

Der Spieler muss in Super Mario Land 2 ein Schloss zurückerobern, das von seinem Gegenspieler Wario übernommen wurde. Super Mario Land 2 verkaufte sich weltweit elf Millionen Mal.

Und hier könnt ihr euch ansehen, wie das Spiel in Farbe aussieht:

Den Download findet ihr in der Beschreibung des YouTube-Videos.

Das denken wir:

Da sieht richtig gut aus. Fans des Klassikers werden damit auf jeden Fall ihre Freude haben.