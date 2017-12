Deutscher Entwicklerpreis 2017: Alle Gewinner in der Übersicht

57 SHARES Facebook Twitter Google

Seit 13 Jahren ist dieser Event der kr√∂nende Abschluss der Games-Branche: Der deutsche Entwicklerpreis. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung wurden die Sieger in 19 Kategorien bestimmt und mit der √§ltesten Auszeichnung f√ľr Videospiele im deutschsprachigem Raum geehrt.

Durch den Abend im DOCK.ONE in K√∂ln f√ľhrte Moderator Stephan Reichert, der den Preis 2004 ins Leben rief. Die Gala er√∂ffnete Armin Laschert (Ministerpr√§sident, NRW), der die Relevanz der wirtschaftlichen Kraft der Branche in den Vordergrund stellte, zus√§tzlich jedoch auch auf die immer noch zu geringe Akzeptanz f√ľr das Medium Videospiel hinwies.

Deck13 gewinnt zum zweiten Mal die wichtigste Kategorie

Der gro√üe Abr√§umer des Abends war sicherlich das Entwicklerstudio DECK13 Interactive, welches dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die begehrte Troph√§e f√ľr das beste deutsche Spiel einheimsen konnte. Nach dem Erfolg mit Lords of the Fallen im Jahr 2014 gesellt sich nun auch ihr neuestes Werk zu dieser eklusiven Gemeinschaft: The Surge.

Nicht nur haben sie ihre Erfahrunge und St√§rken mit dem aktuellen Titel noch effizienter in den Entwicklungsprozess eingebunden, vor allem die vielen kreativen Ans√§tze des “Soulslike”-Spiels sorgten f√ľr eine durchweg positive Resonanz. Nebem dem Titel f√ľr das beste deutsche Spiel konnte sich DECK13 ebenfalls die Preise f√ľr das beste PC-/Konsolenspiel und die beste Grafik sichern.

Orwell gewinnt Preis f√ľr Innovation und beste Story

Die Hamburger Entwickler Osmotic Studios lieferten Ende Oktober nicht nur ein richtig gutes Spiel, sie konzentrierten sich mit Orwell auf die hochaktuelle Thematik √úberwachung. Die Hamburger Entwickler schaffen es, Orwell zu einer der unangenehmsten Spielerfahrungen seit langem zu gestalten. Das ist keinesfalls eine Kritik, sie √ľberschreiten die Grenzen der reinen Unterhaltung und regen den Konsumenten zum hinterfragen und nachdenken an. Ein Paradebeispiel f√ľr das Medium Videospiel.

Hier findet ihr eine gesamte √úbersicht der Gewinner des Abends:

Bestes VR-Game: Late for Work

Bestes Mobile Game: Angry Birds Evolution

Bestes PC-/Konsolenspiel: The Surge

Bestes Indie Game: The Inner World РDer Letzte Windmönch

Most Wanted: Witch It!

Bestes Game Design: Card Thief

Beste Grafik: The Surge

Bester Sound:¬†Ken Follett’s Die S√§ulen der Erde

Beste Story: Orwell

Beste Technische Leistung: Dreadnought

Beste Marketing Aktion: Pizza Connection 3 // Das große Pizza Creator Gewinnspiel

Innovationspreis: Orwell

Bester Publisher: Headup Games

Bestes Studio: Studio Fizbin

Hall of Fame:

Prof. Dr. Linda Breitlauch

Stefan Marcinek

Tom Putzki

Sonderpreis f√ľr soziales Engagement:¬†EA Outreach

Händler des Jahres: alpha Tonträger

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award РNewcomer: Realm of the Machines

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award РFounder: Viking Rage

Bestes Deutsches Spiel: The Surge

Das denken wir:

The Surge ist verdient der gro√üe Abr√§umer des Abends. Deck13 hat es geschafft, an jeder Kritik von Lord of the Fallen zu feilen und ein grandioses Spiel auf den Markt zu bringen. Doch auch √ľber die kleinen Spiele freuen wir uns: Orwell, The Inner World oder Card Thief sind wahnsinnig interessante und wichtige Spiele, die zeigen, wie die deutsche Videospielindustrie an Bedeutung gewinnt.