Devil May Cry: Pinnacle of Combat – Mobile-Spiel für den chinesischen Markt angekündigt

Das DmC-Franchise soll auf dem Smartphone Einzug finden. Zumindest in China, denn dort wurde Devil May Cry: Pinnacle of Combat angekündigt. Das Studio Yunchang Game hat die Rechte für eine Mobile-Version von Capcom erworben und möchte den Titel nächstes Jahr aufs Handy bringen.

Auch ein paar erste Screenshots haben wir unten angefügt. Der Fokus des Spiels soll auf dem Kampfsystem liegen, als auch auf den verfügbaren Online-Modi. Ob der Titel auch bei uns im Westen erscheinen soll, ist aktuell noch unbekannt.

Das denken wir:

Bleibt zu hoffen, dass der Titel auch auf den westlichen Handys erscheint