Dieses Video nimmt dich mit hinter die Kulissen von “Insidious: The Last Key”

Der Horrorfilm “Insidious: The Last Key” geht im Januar an den Start. Erst kürzlich konnten wir euch drei neue Clips aus dem Film zeigen. Heute dürft ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, seht ihr ein paar Minuten Making-of-B-Roll-Material von “Insidious: The Last Key”. Es zeigt den Regisseur Adam Robitel und die Stars Lin Shaye, Leigh Whannell, Josh Stewart, Kirk Acevedo und Javier Botet.

Im Film kehr Lin Shaye als Dr. Elise Rainier zurück. Als Parapsychologin sieht sich sich ihrem bisher furchterregendsten und persönlichsten Spuk gegenüber – in ihrem eigenen Heim.

Am 5. Januar 2018 startet der Film in die Kinos. Hier das Behind-the-Scenes-Material:

Das denken wir:

Hoffentlich wird “Insidious: The Last Key” unheimlicher als die Dreharbeiten.