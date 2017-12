Fade to Silence: Überlebt ihr den Endzeit-Winter?

48 SHARES Facebook Twitter Google

Winter is here! Und passend zur Jahreszeit k├╝ndigte THQ Nordic mit Fade to Silence ein neues Survival-Spiel an. Enth├╝llt wurde das Projekt im Rahmen der The Game Awards 2017. Entwickelt wird der Titel vom Studio Black Forest Games, das unter anderem auch f├╝r den Plattformer Giana Sister: Twisted Dreams verantwortlich ist.

Mit Fade to Silence erwartet euch ein d├╝sterer Survival-Trip in einer postapokalyptischen Welt. Ihr ├╝bernehmt die Rolle von Ash, der einen t├Âdlichen Endzeit-Winter ├╝berleben und sich seinen D├Ąmonen stellen muss.

Und das Ganze sieht schon mal ziemlich gut aus. Hier der Trailer:

Am 14. Dezember startet die Early-Access-Phase f├╝r PC. Sobald es weitere Neuigkeiten zu Fade to Silence gibt, informieren wir euch dar├╝ber.

Das denken wir:

Die ersten Szenen sehen auf jeden Fall schon mal spanend aus.