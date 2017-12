Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie Cuphead auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher aus den Fünfzigern aussieht

Cuphead war in diesem Jahr ziemlich erfolgreich und das aus gutem Grund: Das Spiel ist ein Liebesbrief an Old-School-Animationsfilme; der Stil ist einfach genial. Wer mit Cuphead aber den absoluten Retro-Overkill erleben möchte, der sollte sich einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher besorgen.

Der Reddit-User Ljl686 besitzt einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher aus den Fünfzigern und im nachfolgenden Video zeigt er uns, wie cool Cuphead auf so einem Gerät aussieht.

Mehr Retro geht nicht. Here you go:

Das denken wir:

So ein Fernseher eignet sich perfekt für Cuphead.