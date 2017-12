Fan-Poster von “Avengers: Infinity War” zeigt die neue Rüstung von Spider-Man

Bis “Avengers: Infinity War” in den Kinos anläuft, müssen wir uns noch etwas gedulden. Dafür hat ein Fan ein neues Poster zum Film erstellt, das die neue Rüstung von Spider-Man zeigt.

Das Poster wurde von Gabriel Rock erstellt, der Marvel und DC Fanart unter dem Namen Superhero_World1996 auf Instagram teilt.

Spideys aufgemotzter Anzug wurde zum ersten Mal in “Spider-Man: Homecoming” gesehen. Sein Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) bot Peter Parker den Anzug am Ende des Films an.

Hier das Poster:

Ziemlich cool, oder?

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob “Infinity War” die Reihe erfolgreich fortsetzen kann.