For Honor: Ubisoft kündigt Winter-Event an

43 SHARES Facebook Twitter Google

In vielen Spielen gibt es in diesen Tagen spezielle Winter-Events – For Honor macht da keine Ausnahme. So kündigte Ubisoft kürzlich das Frostwind-Festival auf allen verfügbaren Plattformen an.

Hier erwartet euch ein neuer Handgemenge-Modus, in dem ihr exklusive kosmetische Winter-Ausrüstungsgegenstände erhalten könnt. Hier die offizielle Beschreibung des Events:

“Ab dem 21. Dezember werden Frostwinde die Welt von For Honor in ein eisiges Schlachtfeld verwandeln. Im neuen 2-gegen-2-Handgemenge-Modus, dem Eis-Handgemenge, kämpfen die Spieler auf einem See aus dünnem Eis gegeneinander. Während des Kampfes müssen die Spieler auf das Eis achtgeben, da es sich blitzschnell in ein eisiges Grab verwandeln kann.

Beim Frostwind-Festival können Spieler winterliche Belohnungen freispielen, um ihre Helden anzupassen. Während des Events können in jedem Spielmodus Kampfrüstungen, neue Waffen, Stimmungseffekte, Emotes und noch vieles mehr freigeschaltet werden. Zusätzlich können Spieler für einen begrenzten Zeitraum ein neues Masken-Outfit für 15.000 Stahl erwerben. Dieses Masken-Outfit unterscheidet sich je nach Fraktion. Außerdem steht ab dem 28. Dezember jedem Helden ein Paket mit allen winterspezifischen Gegenständen zur Verfügung, das sich abhängig von den in seinem Besitz befindlichen Gegenständen dynamisch ändert.”

Und hier noch ein Trailer:

Das denken wir:

Cool, dass Ubisoft immer wieder für Updates sorgt. Wir hoffen, dass das auch 2018 so bleibt.