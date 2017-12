Friday the 13th: The Game – Fans dürfen sich auf die Rückkehr von Sheldon Finkelstein freuen

Hardcore-Fans von “Freitag der 13.” erinnern sich mit Sicherheit an Sheldon Finkelstein. Sheldon “Shelly” Finkelstein war eine Figur in “Und wieder ist Freitag der 13.”. Shelly ist bekannt dafür, dass er der Besitzer von Jasons ursprünglicher Hockeymaske war. Abgesehen davon war er Jasons 18. Opfer.

Nun kehrt er in Friday the 13th: The Game zurück. Das haben die Entwickler kürzlich via Twitter verkündet. Mit dem nächsten Update wird “Shelly” als spielbarer Charakter freigeschaltet – kostenlos.

Abgesehen davon haben die Entwickler mit der Ankündigung auch gleich einen Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könt:

Shelly Finkelstein will be coming back to Camp Crystal Lake to troll his fellow counselors…that is until Jason shows up! Get Shelly for free with the latest patch!

The latest update will be coming for PS4 and Steam on Monday, Dec. 18th with the Xbox One patch to follow shortly pic.twitter.com/ac7CaCmUYD

— Friday The 13th Game (@Friday13thGame) 15. Dezember 2017