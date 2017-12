Ghost of Tsushima: Seht euch diese genialen Konzeptzeichnungen an

64 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Sicherheit erinnert ihr euch noch an die fette AnkĂĽnndigung des PS4-exklusiven Spiels Ghost of Tsushima von Sucker Punch. Mit einem neuen Video kann ich heute zwar nicht dienen, dafĂĽr mit grandiosen Konzeptzeichnungen.

Ghost of Tsushima spielt in Japan im Jahre 1274. Der Spieler schlĂĽpft in die Rolle von Jin, einem angeschlagenen Samurai, der die einzige Hoffnung gegen den erbarmungslosen Khan und sein grausames Reich ist.

In der offfiziellen Beschreibung heiĂźt es: “Durch riesige Bambuswälder, prächtige Schlösser und ĂĽppige Landschaften hindurch muss es eine einzelne tapfere Seele mit immensen Widerständen aufnehmen. Gelingt es dir, als “der Geist” zur Legende zu werden in dieser blutigen Geschichte aus Verrat und Opfern, die von klassischen Samurai-Erzählungen inspiriert wurde?”

Sucker Punch scheint dabei besonders viel Wert auf die Schauplätze zu legen und wie diese im fertigen Spiel aussehen könnten, zeigen nachfolgende Konzeptzeichnungen, die das Studio kürzlich via Twitter veröffentlichte:

If you missed it… New Concept art revealed at our PSX panel pic.twitter.com/QMl4BsTK7p — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 14. Dezember 2017

Ziemlich genial, oder? Sobald es weitere Neuigkeiten zu Ghost of Tsushima gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Sucker Punch scheint sich wirklich Mühe zu geben, was die Schauplätze betrifft. Hoffen wir mal, dass das Spiel auch gut wird.