God of War: Für 349 Dollar kannst du dir jetzt eine ziemlich epische Statue von Kratos und dessen Sohn bestellen

Bis zum Release von God of War für die PS4 müssen wir uns zwar noch ein Weilchen gedulden, dafür hat der Figurenhersteller Sideshow kürzlich eine zeimlich coole Statue zum Spiel vorgestellt, die ihr euch ab sofort vorbestellen könnt.

Die Statue zeigt Kratos und seinen Sohn. Vor allem die zahlreichen Details und die lebensecht wirkenden Gesichter sind ziemlich beeindruckend. Aber das Ganze hat natürlich seinen Preis. Die Figur kostet 349,00 Dollar und kann über diesen Link vorbestellt werden.

Hier ein paar Bilder der Figur:

Im Spiel erwartet euch eine spannende Geschichte, in der Kratos seinem Sohn beibringt, was es heißt, ein Gott zu sein. Sobald es weitere Infos zu God of War gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das Teil macht sich in jeder Zockerbude gut. Leider ist die Statue etwas teuer.