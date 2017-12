Hier sind drei neue Clips aus “Insidious: The Last Key”

70 SHARES Facebook Twitter Google

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir ĂĽber den neuesten Trailer zum Horrorfilm “Insidious: The Last Key”. Heute habe ich drei weitere Clips aus dem Film fĂĽr euch.

Bis zum Release müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn der Film läuft erst Anfang nächsten Jahres an. Auf den Kinostart könnt ihr euch mit den nachfolgenden Videos aber jetzt schon einstimmen.

Wer keine Lust auf Schock-Spoiler hat, der sollte die Clips aber ĂĽberspringen. Allen anderen wĂĽnsche ich viel SpaĂź beim Gruseln.

Und darum geht es in “Insidious: The Last Key”: “In diesem ĂĽbernatĂĽrlichen Thriller, in dem Lin Shaye als Dr. Elise Rainier zurĂĽckkehrt, sieht sich die brillante Parapsychologin ihrem furchterregendsten und persönlichsten Spuk gegenĂĽber: in ihrem eigenen Heim.”

Das denken wir:

Da sind einige wirklich fiese Schockmomente dabei. Wir freuen uns auf den Film.