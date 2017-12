Hier sind neue Spielszenen aus Darksiders 3

48 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Wochen war es relativ still um den Actiontitel Darksiders 3. Aber nun wurden neue Spielszenen veröffentlicht, die ziemlich vielversprechend aussehen.

In Darksiders 3 ĂĽbernimmst du die Rolle von Fury, was ĂĽberraschend ist, da man in Darksiders 1 und 2 Reiter der Apokalypse spielte. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an Krieg und Tod.

Viele Spieler dachten, dass man in Darksiders 3 Hungersnot oder Pestilenz übernehmen würde. Stattdessen übernimmt Fury die Hauptrolle. Sie hat das Ziel, die sieben Todsünden zu jagen. Während Krieg sein legendäres Schwert nutzte, um seine Feinde zu erledigen und Tod seine Sensen, schwingt Fury eine Peitsche.

Und wie das in Aktion aussieht, seht ihr hier:

Das denken wir:

Endlich gibt es Neuigkeiten zu Darksiders 3. Aber bis zum Release mĂĽssen wir uns leider noch ein Weilchen gedulden.