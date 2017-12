In Black Mirror erwartet euch ein dunkler Familienfluch

58 SHARES Facebook Twitter Google

Im vergangenen August wurde mit Black Mirror ein neuer Teil der düsteren Point-and-Click-Adventure-Reihe für Xbox One, PC, und PS4 angekündigt. Natürlich geht es auch im aktuellsten Teil der Adventure-Serie ziemlich düster zu – diesmal erwartet euch ein unheimlicher Blick in die Vergangenheit.

In Black Mirror übernimmt man die Rolle von David Gordon, der die morbide Vergangenheit seiner Familie wiederentdecken muss. Unter anderem wird also auch Samuel Gordon aus der Originalversion von 2003 und Darren Michaels aus der Fortsetzung eine Rolle spielen. Das Ganze hört sch auf jeden Fall spannend an und sieht auch so aus.

Kürzlich wurde auch ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht. Dieser gibt uns einen genaueren Einblick in die Geschichte und die Charaktere. Falls ihr ihn verpasst habt – here you go:

Das denken wir:

Black Mirror wird ziemlich unheimlich und intensiv. Wir freuen uns auf das Horror-Adventure.