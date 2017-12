96 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an das trashige Kampfspiel Fight of Gods, in dem man unter anderem als und gegen Jesus kämpfen kann? Nun hat das Indie-Studio Digital Crafter einen neuen Fighter in den Ring geschickt – kostenlos.

Passend zu Weihnachten dürft ihr ab jetzt auch als Santa Claus die Fäuste fliegen lassen. Und das sieht tatsächlich so absurd aus, wie es sich anhört.

Im nachfolgenden Clip gibt Santa seine Moves zum Besten – gegen Jesus. Oh Mann…

Das denken wir:

Wer kommt als nächstes? Krampus?