In “Mom and Dad” versucht Nicolas Cage seine Kinder zu töten

Kürzlich wurde der erste Trailer zum Film “Mom and Dad” veröffentlicht – und dieser hat es in sich. Hier dreht sich alles um zwei Kinder, die 24 Stunden überleben müssen.

Der Grund: Eine Massenhysterie unbekannten Ursprungs bringt Eltern dazu, ihre Kinder zu töten. Hört sich abgefahren an? Sieht auch so aus. Die Eltern werden von niemand Geringerem als Nicolas Cage (Season of the Witch, Wicker Man, Ghost Rider) und Selma Blair (Hellboy, The Fog) gespielt.

Beide zeigen sich im Trailer von ihrer durchgeknallten Seite. “Mom and Dad” erscheint am 19. Januar auf VOD-Plattformen.

Und jetzt viel Spaß mit “Rage Cage”.

Das denken wir:

Dieser Streifen könnte so richtig gut werden. “Rage Cage” is back.