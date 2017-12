In My Eyes On You begibst du dich in einem alternativen Neon-Chicago auf die Suche nach einem Serienmörder

122 SHARES Facebook Twitter Google

Für alle, die mit L.A. Noire ihren Spaß hatten, es aber etwas düsterer mögen, hätte ich einen interessanten Titel: My Eyes On You.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle des FBI-Agenten Jordan Adalien, der mit Dämonen aus der Vergangenenheit zu kämpfen hat. Er kehr nach Chicago zurück, um bei der Suche nach einem Serienmörder zu helfen, der nur als der Mann in der Roten Maske bekannt ist.

Cool: Jordans Angst wird Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben. So werden in Stresssituationen beispielsweise seine Fähigkeiten beeinträchtigt – Halluzinationen sind die Folge. Das Ganze hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an.

Mittlerweile wurde auch ein erster Trailer mit Spielszenen veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Hier bekommen wir nicht nur das düstere Neon-Setting zu sehen, sondern auch einige Kampfszenen.

Erscheinen soll My Eyes On You fĂĽr PC, XBox One und PlayStation 4

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Mal sehen, was das fertige Spiel zu bieten hat.