Injustice 2: “Bizarro’s Unhappy Holiday”-Event ist da

Auch in Injustice 2 dürft ihr euch nun über ein Feiertags-Event freuen: “Bizarro’s Unhappy Holiday”. Dieses Event dreht sich – wie der name schon vermuten lässt – um den bösen Bizarro.

Das neue Einzelspieler-Multiversum besteht aus drei Aufgaben. Erledigt man diese, wird man mit besondere Geschenken belohnt. Hier die offizielle Beschreibung:

“Bizarro of Earth 1225 made odd, dangerous “gifts” for each member of the Justice League. They did not reciprocate. Feeling rejected, Bizarro punched a hole in the Source Wall.”

Und hier könnt ihr euch ansehen, wie das Event abläuft:

Das denken wir:

Jetzt weihnachtet es auch in Injustice 2. Wir sind schon gespannt, was sich die Entwickler als nächstes einfallen lassen.