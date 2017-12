“Insidious: The Last Key” – Seht euch hier den neuesten Trailer an

82 SHARES Facebook Twitter Google

Im September berichteten wir ĂĽber den ersten unheimlichen Trailer zu “Insidious: The Last Key” – nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht weniger unheimlich ist.

In diesem Clip, den ihr unter diesen Zeilen findet, erfahren wir mehr über Lead-Franchise-Charakter Elise Rainier. Abgesehen davon gibt es auch neue und alte dämonische Wesen zu sehen. Also macht am besten das Licht aus, drückt auf Play und verkriecht euch unter einer Decke.

“Insidious: The Last Key” kommt am 5. Januar 2018 in die Kinos.

Das denken wir:

Der Trailer ist auf jeden Fall schon mal ziemlich unheimlich. Ob der neueste Teil der “Insidious”-Reihe wirklich gut wird, lässt sich aber noch nicht sagen.