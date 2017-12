Jetzt könnt ihr euch eine ziemlich coole Devil May Cry 3 Statue vorbestelllen

Ok, die letzte Meldung zu Devil May Cry war ziemlich ernüchternd, dafür wurde nun eine coole Statue von Dante vorgestellt.

Und diese könnt ihr euch für 189,99 Dollar vorbestellen – über diesen Link. Ihr habt die Möglichkeit, Dante eine seiner Pistolen in die Hand zu drücken, oder sie in den Holster am Rücken zu stecken. Mehr Individualisierungsmöglichkeiten gibt es nicht. Aber die Statue sieht trotzdem cool aus.

Hier ein paar Pics:

Übrigens: Ausgeliefert wird die Statue voraussichtlich erst im vierten Quartal 2018.

Das denken wir:

Uns wäre zwar ein neuer Teil lieber, aber die Statue ist auch ganz cool.