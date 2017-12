Legend of Zelda: Breath of The Wild – Wird es weitere DLCs geben?

92 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich ging der DLC “Ballade der Recken” für Zelda: Breath of the Wild an den Start nun fragen sich Fans natürlich, wie es mit dem aktuellsten Teil der Zelda-Reihe weitergeht. Und wie es aussieh, dürfen wir uns womöglich noch auf die ein oder andere Erweiterung freuen.

Das lassen Aussagen vermuten, die Game Director Hidemara Fujibayashi kürzlich in einem Interview verriet. So erklärte der Entwickler, dass er noch viele Ideen für Legend of Zelda: Breath of The Wild hätte.

Es steht aber noch nicht fest, in welcher Form diese Ideen umgesetzt werden. Eine Möglichkeit: weitere DLCs. Eine andere Möglichkeit: ein komplett neuer Teil. Mit Sicherheit wird es noch einige Monate dauern, bis wir dazu neue Informationen bekommen, aber sobald das passiert, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hoffentlich versorgt uns Nintendo noch mit der ein oder anderen Erweiterung.