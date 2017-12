Monster Hunter: World – Die PS4-Beta kommt diesen Monat zurück und PlayStation Plus ist nicht erforderlich

113 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr die letzte Beta-Phase von Monster Hunter: World verpasst, die eine PlayStation-Plus-Mitgliedschafft voraussetzte? Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch: Eine weitere Beta-Phase steht bevor und für diese benötigt man keine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft.

Capcom gab bekannt, dass die nächste Beta am 22. Dezember an den Start geht und am 26. Dezember endet. Es sieht also ganz danach aus, als würden Fans von Monster Hunter ein frohes Weihnachtsfest haben.

Die einzige Einschränkung: Die Beta steht nur für PS4-Besitzer zur Verfügung. Dafür wird, wie bereits erwähnt, kein PlayStation Plus benötigt – auch nich für den Multiplayer.

Der Pre-Load läuft übrigens ab dem 18. Dezember. Hier der offizielle Tweet zur Ankündigung:

Sharpen your Hammers! The #MHWorld Beta starts on Dec 22nd for ALL PS4 players! pic.twitter.com/VBfqg2iELb — Monster Hunter (@monsterhunter) 15. Dezember 2017

Das denken wir:

Das ist super. Monster Hunter: World könnte richtig gut werden. Wir freuen uns schon auf den Release.