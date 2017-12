Pokémon Go: Niantic spendiert iOS-Geräten neue AR-Funktion

51 SHARES Facebook Twitter Google

Dataminer entdeckten bereits vor einigen Tagen Hinweise zu einem neuen Augmented-Reality-Modus in Pok√©mon Go. Nun stellte Niantic “AR+” offiziell vor ‚Äď f√ľr iOS 11 ab dem iPhone 6s und dem iPad der 5. Generation.

“AR+” soll, wie der Name schon vermuten l√§sst, ein verbessertes Augmented Reality-Erlebnis erm√∂glichen. Unter anderem wird die Darstellung der Pok√©mon ‚Äď abh√§ngig von ihrer Umgebung ‚Äď verbessert. So werden Pok√©mon an einem Punkt fixiert und Trainer k√∂nnen sich so n√§hern. Dadurch entsteht ein besseres Gef√ľhl f√ľr die Gr√∂√üe des jeweiligen Pok√©mons.

Auch auf das Fangen hat das neue Feature Auswirkungen. So können sich Trainer jetzt langsam an ein Pokémon heranschleichen, um einen hervorragenden Wurfbonus zu erhalten. Abgesehen davon beschert euch der Expert-Handler-Bonus mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub.

Hier seht ihr den neuen AR-Modus in Aktion:

Das denken wir:

Schön, dass Niantic immer wieder neue Ideen ins Spiel bringt. Mal sehen, wie lange sich Pokémon Go noch halten kann.