Shadows Die Twice: Sehen wir hier einen Teaser zu Bloodborne 2?

77 SHARES Facebook Twitter Google

Das Studio From Software hat im Rahmen der The Game Awards 2017 einen ersten Einblick in das nächste Projekt der “Dark Souls”-Macher gegeben.

Es trägt den Projektnamen Shadows Die Twice und bisher weiß niemand so genau, was uns hier erwartet. Es gibt keine Infos oder weitere Details zum Projekt.

Mit der Vorstellung von Shadows Die Twice wurde auch ein Teaser veröffentlicht. Und der Stil des Clips erinnert doch sehr an Bloodborne. Es ist also durchaus möglich, dass wir hier einen Teaser zu Bloodborne 2 sehen.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Es wird düster, das ist schon mal sicher.