“Star Wars” bekommt eine unnötige BEEP-Version spendiert

“Star Wars” ist nicht gerade dafĂĽr bekannt, lustig zu sein. NatĂĽrlich gibt es witzige Momente, aber insgesamt ĂĽberwiegen die ernsteren und actiongeladenen Szenen – bis jetzt.

Denn kĂĽrzlich bekam die “Star Wars”-Saga von Jimmy Kimmel Live die “Unnötige Zensur” -Behandlung und das Ergebniss ist wirklich äuĂźerst amĂĽsant.

Der Clip “Unncessive Censorship – Star Wars Edition”, den ihr gleich sehen werdet, enthält eine Menge witziger Dialogzensuren. Dadurch entsteht der Eindruck, als gehörten sexuelle Anspielungen zum Standard und als wĂĽrde ständig geflucht werden.

Hier das Video:

Das denken wir:

A long time ago, in a galaxy far, far away… some serious $#!% went down!